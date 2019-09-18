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العيسوية: الاحتلال يوزع إخطارات هدم ومراجعة لبلدية الاحتلال

العيسوية: الاحتلال يوزع إخطارات هدم ومراجعة لبلدية الاحتلال
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، إخطارات بالهدم وإخطارات لمراجعتها لعدد من أصحاب المنشآت والمنازل في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية" إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس ترافقها شرطة وقوات الاحتلال الخاصة اقتحمت البلدة ووزعت عددا من إخطارات الهدم والاستدعاءات على بعض المنازل لمراجعة بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف أبو الحمص ان طواقم بلدية الاحتلال قامت بتصوير عدد من المنشآت السكنية وأخذ القياسات كاملة، موضحا أن معظم هذه المنشآت مأهول بالسكان.

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