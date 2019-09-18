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نتياهو: أمامنا خياران..إما حكومة أقودها أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية

نتياهو: أمامنا خياران..إما حكومة أقودها أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنه قرر خلال إجتماع مع قادة أحزاب اليمين، على التعاون والتفاوض على حكومة برئاسته. 

وأضاف نتياهو وفق القناة (13 الإسرائيلية) : هناك خياران، إما حكومة أقودها أو حكومة خطيرة تعتمد على الأحزاب العربية، في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وجود أجندة أمنية وسياسية على جدول الأعمال.

وأكمل "يجب ألا نؤسس حكومة تعتمد على الأحزاب العربية المعادية (للصهيونية)، سنبذل كل جهد ممكن لمنع مثل هذه الحكومة الخطرة، هذا هو التزامنا في دولة "إسرائيل" والناخبين لدينا".

ووفقاً للنتائج شبه النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات الإسرائيلية، حصل كل من حزبي "الليكود" و"أزرق-أبيض" على 32 مقعدا لكل منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12 مقعدا.


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