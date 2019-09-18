دولي

انفجارٌ بأحد مدارس ولاية (ميريلاند) يوقع عدداً من الجرحى

انفجارٌ بأحد مدارس ولاية (ميريلاند) يوقع عدداً من الجرحى
الشرطة الأمريكية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
افادت وسائل إعلام أميركية، الاربعاء، بوقوع انفجار في احدى المدارس بولاية ميريلاند.

وقالت تلك الوسائل بحسب (سكاي نيوز عربية) إن "هناك مصابين جراء انفجار في مدرسة بمقاطعة بالتيمور في ولاية ميريلاند"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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