ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر أخرى

المستشارة الألمانية وولي العهد السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ستة أشهر، لغاية 31 آذار/مارس 2020.



وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها لا ترى حاليا أي سبب كي تغير الحكومة موقفها إزاء المسألة، واقترحت التمسك بالحظر الكامل المفروض في أكتوبر 2018 على صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



كما ربطت ميركل تمديد الحظر بمواصلة الحرب في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، إذ قالت: "من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وبعد مقتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول التركية، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعلنت المستشارة الألمانية أن حكومتها لا تقبل الرواية السعودية حول الجريمة، وتقطع إمدادات الأسلحة للسعودية إلى حين إتمام التحقيق الكامل في القضية.