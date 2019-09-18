مقتل نحو 27 طفلاً في حريق اندلع بمدرسة إسلامية في ليبيريا

الرئيس الليبيري جورج ويا

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رام الله - دنيا الوطن

قُتل ما لا يقل عن 27 طفلاً في حريق اندلع حريق اليوم الأربعاء، في مدرسة إسلامية في ليبيريا.



وقال موزيس كارتر المتحدث باسم الشرطة: "كان الأطفال يحفظون القرآن عندما اندلع الحريق"، الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء، وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة.



وقال كارتر: إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى، فيما قال الرئيس جورج ويا على (تويتر): إن الحريق بدأ في وقت متأخر يوم الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وأضاف: "أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا مساء أمس في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها".