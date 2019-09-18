مقتل نحو 27 طفلاً في حريق اندلع بمدرسة إسلامية في ليبيريا
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ما لا يقل عن 27 طفلاً في حريق اندلع حريق اليوم الأربعاء، في مدرسة إسلامية في ليبيريا.
وقال موزيس كارتر المتحدث باسم الشرطة: "كان الأطفال يحفظون القرآن عندما اندلع الحريق"، الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء، وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال كارتر: إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى، فيما قال الرئيس جورج ويا على (تويتر): إن الحريق بدأ في وقت متأخر يوم الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف: "أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا مساء أمس في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها".
قُتل ما لا يقل عن 27 طفلاً في حريق اندلع حريق اليوم الأربعاء، في مدرسة إسلامية في ليبيريا.
وقال موزيس كارتر المتحدث باسم الشرطة: "كان الأطفال يحفظون القرآن عندما اندلع الحريق"، الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء، وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال كارتر: إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى، فيما قال الرئيس جورج ويا على (تويتر): إن الحريق بدأ في وقت متأخر يوم الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
وأضاف: "أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا مساء أمس في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها".
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