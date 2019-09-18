أبو مرزوق يوجه انتقادات حادة إلى لبنان









وينظم الفلسطينيون في المخيمات بلبنان مسيرات منذ عدة أسابيع، تنديداً بقرار لوزير العمل اللبناني يعتبر اللادجئ الفلسطيني عاملاً أجنبياً، فيما لاقى القرار تنديداً ورفضاً فلسطينياً واسعاً.





وينظم الفلسطينيون في المخيمات بلبنان مسيرات منذ عدة أسابيع، تنديداً بقرار لوزير العمل اللبناني يعتبر اللادجئ الفلسطيني عاملاً أجنبياً، فيما لاقى القرار تنديداً ورفضاً فلسطينياً واسعاً.

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى لبنان، متسائلا أن كانت مع القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت ضد الفلسطينيين.وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "الأسلاك الشائكة حول (مخيم المية ومية)، ومن قبل الجدار حول عين الحلوة مسيئ للبنانين قبل الفلسطينين، والعزل والحصار لايليق بلبنان المقاوم ويسيئ للعلاقات مع الفلسطينين".وأضاف: "على القوى اللبنانية والفلسطينية رفض ذلك، والوقوف دون استكماله، فهل لبنان مع القضية الفلسطينية وضد الفلسطينيين؟"