ترامب يوعز لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران بشكل "ملموس"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه أوعز لوزير الخزانة تشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.



جاء ذلك وفق ما كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الخطوة التي جاءت بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع، يلقي المسؤولون الأمريكيون باللائمة فيه على إيران.