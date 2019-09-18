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مقتل تسعة مسلحين في تبادل إطلاق مع القوات المصرية شرق القاهرة

مقتل تسعة مسلحين في تبادل إطلاق مع القوات المصرية شرق القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل تسعة عناصر مسلحة، في تبادل اطلاق نار مع القوات المصرية، أثناء مداهمة وكريْن للمسلحين بمدينتي العبور و15 مايو شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن من بين القتلى، قيادي بحركة لواء الثورة، واسمه الحركي (خلف الدهشوري)، لافتة إلى أنه متورط في حادث اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وقال الوزارة: "عثر بحوزة المسلحين على ست أسلحة آلية، وخروطوشيْن، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات".

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