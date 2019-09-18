شؤون فلسطينية

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، المجالس المحلية ولجان الدفاع عن الأراضي في منطقة جبل الريسان، غرب مدينة رام الله، لاجتماع طارئ في مقر الوزارة، من أجل وضع خطة وتصور شاملين لحماية المنطقة من الأطماع الاستيطانية التوسعية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه المجلس القروي في قرية رأس كركر، غرب رام الله، بافتتاح ديوان البلدة بتبرع من رجل الأعمال الفلسطيني خالد أبو فخيدة، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ومحمد أبو فخيدة ممثلا عن العائلة، ورئيس المجلس القروي راضي أبو فخيدة.

من جهتها، أكدت غنام أهمية الترابط والتكاتف المجتمعي بين أبناء القرية الواحدة، ووجهت الشكر للمتبرع أبو فخيدة، والذي يدل على عمق الانتماء وحبه لقريته ولوطنه.

بدوره، قال أبو الرب إن الوزارة تفتخر بالتعاون والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المحلي، و"نحن هنا نجسد هذا التعاون مع مجلس قروي رأس كركر بافتتاح هذا الصرح، وندعو الخيرين لتقديم المزيد من الدعم لمختلف المشاريع والتي سيبقى اثرها في الدنيا والاخرة".

من جانبه، أشار رئيس المجلس القروي إن هدف الديوان أن يكون مظلة لجميع مناسبات أهالي القرية، وملتقى للتآخي وتعزيز أواصر المحبة، وفضاءً رحبا لعقد الدورات واللقاءات.

من ناحيته، أكد محمد أبو فخيدة أن هذا العمل جاء ليخدم الناس، وأن العلاقات الوطيدة التي تربط بين أهالي القرية هي خير حافز للعمل على النهوض بها وتطويرها.

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