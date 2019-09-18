شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، مع الخبير في منظمة العمل الدولية في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية  د.لوكا بيليرانو، سبل التعاون المتعلق بالحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية كمبدأ أساسي في صياغة السياسات وبناء وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تهميشا، بما في ذلك دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال وكبار السن، تلك الفئات التي تتلقى الرعاية من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف: نرحب بالعمل مع منظمة العمل الدولية باعتبارها شريكاً رئيساً، مؤكداً على ضرورة نسج علاقة استراتيجية بما يكفل الوصول إلى تحقيق الهدف الذي تضعه الوزارة نحو الحماية الاجتماعية للمستفيدين من برامجها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل صندوق التمكين الاقتصادي للمعاقين، وللأيتام وسوف يكون ذلك على أولويات خطتها القادمة، وذلك للانتقال إلى حالة الإنتاج نحو التنمية، وكذلك تطوير مراكز تأهيل الشبيبة التابعة للوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى الانفتاح التام مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين  لتطوير قطاع الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه أكد بيليرانو على أهمية العمل نحو الحماية الاجتماعية  وأن منظمة العمل الدولية على استعداد للتعاون مع الوزارة في هذا المجال ، ومثمنا الدور الذي تقوم به لتقديم الخدمات للفئات المهمشة والفقيرة.


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