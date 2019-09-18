شؤون فلسطينية

منصور: واشنطن شوّشت ضد (أونروا) لتقليص مدة تجديد ولايتها لسنة واحدة

منصور: واشنطن شوّشت ضد (أونروا) لتقليص مدة تجديد ولايتها لسنة واحدة
مقر وكالة أونروا بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور: إن الولايات المتحدة، أقدمت على بعض التشويشات ضد وكالة (أونروا)، لتقليص مدة تجديد ولايتها من ثلاث سنوات لسنة واحدة.

واستبعد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن تفشل الوكالة في كسب الأصوات اللازمة لتجديد الولاية، مؤكداً تقديم خدماتها خلال فترة قصيرة في حال تمّ تسديد عجزها المالي الذي البالغ 120 مليون دولار لهذا العام باعتبار أنها تحظى بدعم سياسي كبير في الأمم المتحدة.

وأوضح منصور: أن عدداً من الدول ستجتمع في 26 من الشهر الجاري، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، لإتاحة المجال أمام الدول المجتمعة لإعلان التزاماتها المالية تجاه الوكالة، والتي لم تعلن عنها في شهر حزيران/ يونيو الماضي في نيويورك.

وحول الانتخابات الإسرائيلية، أشار منصور إلى أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة الجديدة، سيفشل سياسته التي أعلن عنها سابقاً، بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن.

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