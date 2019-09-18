العالول: نتنياهو كرمز للعدوانية والعنصرية مُني بهزيمة وتراجع بالانتخابات



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن التوحد العربي والإنجاز الحقيقي هو الذي حققته (القائمة العربية المشتركة) التي أمامها مهمة في مواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية، وعلى رأسها "قانون القومية".





وأشار إلى أن كافة الكتل الانتخابية "الصهيونية" وإن اختلفت في برامجها إلا أنها تتفق على تكريس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وإرضاء المستوطنين، ومحاولات إلغاء الوجود الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، تشير للتراجع والهزيمة التي مُني بها نتنياهو كرمز للعدوانية والعنصرية، سيما بعد أن ركزت حملته الانتخابية على استمرار المزيد من الانتهاكات، وعلى رأسها ضم أجزاء من الضفة وشمال البحر الميت، في حال فوزه في هذه الانتخابات.