شؤون فلسطينية

صائب عريقات يُعلّق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأولية

صائب عريقات يُعلّق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأولية
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أن تدرك أنها إذا أرادت الأمن والاستقرار، فعليها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وأن التنافس على إيذاء شعبنا وقتله ومصادرة أرضه، فكل ذلك يدل على سياسات فاشلة، جربت منذ وقت طويل.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن الموقف الفلسطيني، هو الموقف الدولي، والقانون الدولي، والمستند إلى الشرعية الدولية، وما طرحه الرئيس عباس في مجلس الأمن، وما وقعه مع كل الدول والمنظمات الدولية الذي أكد على القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة، وحل قضايا الوضع النهائي.

وأضاف: أن على إدارة ترامب التي رعت كل الإجراءات المخالفة للقانون الدولي، وكل ما اتخذته من قرارات بحق شعبنا لاعتقادها أنها قادرة على استغلال ظروف المنطقة لإملاء حل على شعبنا عنوانه تجويعه وخنقه؛ ليأتي راكعاً، عليها أن تدرك أن الحقيقة هو هذا الشعب وأرضنا وقضيتنها ودولة على حدود 67، وعليها أن تتراجع عن كل ما قامت به من إجراءات لأنه لا يخلق حقاً، ولا يصنع سلاماً، وكله كان في خدمة نتنياهو.

وبيّن عريقات، أن الرئيس عباس حقّق انتصاراً كبيراً سيسجله التاريخ بما حققه من نتائج سياسية عبر إدانة كل دول العالم لسياسة ترامب، داعياً دول العالم التي تجتمع خلال أيام في الدورة 74 للأمم المتحدة إلى تنفيذ التزاماتها بوضع حد لأطول احتلال في العالم، في تأكيد على أن الحل ليس بالقوة، وفرض الحقائق على الأرض، وإنما عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة ذات العلاقة.

وشدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على ضرورة العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، بجداول زمنية محددة، بحضور جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة.

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