بعد فرز 93% من الأصوات.. (أزرق أبيض) متفوق على (الليكود) بمقعد واحد

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت النتائج الأولية الخاصة بانتخابات (كنيست) الإسرائيلي الـ 22 حتى هذه اللحظة، بتفوق حزب (أزرق أبيض) بمقعد واحد فقط عن حزب (الليكود)، وذلك بعد فرز 93% من الأصوات.



وبحسب موقع قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، فقد أظهرت النتائج الأولية، حصول حزب (أزرق أبيض) على 32 مقعداً، وحزب الليكود على 31 مقعداً، وحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً، وحزب (شاس) على 9 مقاعد، و(إسرائيل بيتنا) 9 مقاعد، و(يهدوت هتوراة) 8 مقاعد، و(يمينا) 7 مقاعد، و(العمل- الجسر) ستة مقاعد، و(المعسكر الديمقراطي) 5 مقاعد.



وكانت مراكز الاقتراع، قد افتتح أمس الثلاثاء، عند الساعة السابعة صباحاً، واستمرت عملية التصويت حتى الساعة العاشرة، حيث أظهرت النتائج الأولية تعادل الليكود مع حزب أزرق أبيض.