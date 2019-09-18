مهدي: نتبع أحدث البروتوكولات لتقديم العلاج لآلاف الأطفال وحديثي الولادة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال، هاني مهدي، أن المستشفى لا يألو جهداً في تقديم أحدث البروتوكولات العلاجية؛ لتقديم الخدمات الصحية للأطفال، وفق ما أقرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والمعتمد من وزارة الصحة.



وأشار مهدي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن المستشفى يستقبل الأطفال منذ الولادة وحتى عمر (12) سنة من جميع مستشفيات القطاع، ويقدم لهم الخدمات الصحية الثانوية، لافتاً أن السعة السريرية لقسم العناية المركزة يبلغ (6- 8) أسرة، بنسبة انشغال الأسّرة تتراوح ما بين (60%- 70%)، لافتاً إلى أن الحالات التي يتم استقبالها تحتاج إلى رعاية صحية مكثفة، وهي تتنوع ما بين فشل في أجهزة الجسم، والتهابات رئوية حادة، وفشل في التنفس، والحمى الشوكية المتقدمة.



وكشف التقرير الصادر عن مستشفى النصر للأطفال عن شهر آب/ أغسطس الماضي للعام 2019 أن إجمالي عدد حالات الأطفال المستفيدين من خدمات الاستقبال والطوارئ بلغ (7532) طفلاً، و(405) من حديثي الولادة، في حين بلغ عدد مراجعي العيادات 314 حالة، وبلغ دخول الحالات لأقسام المبيت 583 حالة منها 16 حالة دخول للعناية المركزة، في حين بلغ عدد حالات الدخول لأقسام الحضانة، وحديثي الولادة 115 مولوداً.