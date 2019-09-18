أبو مرزوق: نتنياهو = غانتس





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإنه يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات، بعد فرز نحو 90% من أصوات المقترعين تقريباً، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، أن (كاحول لافان) حصل على (32) مقعداً، و(الليكود) على 31 مقعداً، وحصلت (القائمة المشتركة) على 13 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) و(شاس) على تسعة لكل منهما، وحصل حزب (يهادوت هتوراة) على ثمانية مقاعد، و(يمينا) على (7)، و(العمل – غيشر) على ستة، و(المعسكر الديمقراطي) على خمسة مقاعد، وما زال معسكر "الوسط يمين" و"المشتركة" يشكلون الأغلبية مع 56 مقعداً، فيما تحصل الأحزاب اليمينية على 55 مقعداً، ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه إلى أحد المعسكرين.