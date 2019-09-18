شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: نتنياهو = غانتس

أبو مرزوق: نتنياهو = غانتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، على النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) الـ 22.

وغرّد أبو مرزوق عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا ينبغي بناء سياسات خاطئة على الخطابات الإسرائيلية الدعائية المليئة بالكذب والتحريض والأمنيات جذباً لأصوات الناخبين".

وتابع: "فبعد إعلان النتائج ودخول أي منهم في موقع المسؤولية في مؤسسات القرار، لا تتعدى مساحة تأثيره 15%، فعداؤهم للفلسطينيين واحد، نتنياهو= غانتس".



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإنه يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات، بعد فرز نحو 90% من أصوات المقترعين تقريباً، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، أن (كاحول لافان) حصل على (32) مقعداً، و(الليكود) على 31 مقعداً، وحصلت (القائمة المشتركة) على 13 مقعداً و(إسرائيل بيتنا) و(شاس) على تسعة لكل منهما، وحصل حزب (يهادوت هتوراة) على ثمانية مقاعد، و(يمينا) على (7)، و(العمل – غيشر) على ستة، و(المعسكر الديمقراطي) على خمسة مقاعد، وما زال معسكر "الوسط يمين" و"المشتركة" يشكلون الأغلبية مع 56 مقعداً، فيما تحصل الأحزاب اليمينية على 55 مقعداً، ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه إلى أحد المعسكرين.

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