الحساينة: المقاومة الفلسطينية فرضت على نتنياهو ضغوطات أمنية

خاص دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي، لحركة الجهاد الإسلامي، يوسف الحساينة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُريد أن يخرج من مأزقه، بعد الملاحقات القضائية التي يواجهها، وتُهدد مستقبله السياسي.وقال الحساينة لـ"دنيا الوطن": إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فرضت على نتنياهو ضغوطات أمنية، لذا فإنه يحاول الهروب للأمام، عبر تهديد غزة، بشن الحروب، وتنفيذ الاغتيالات.وأوضح أن الوفد الأمني المصري، أكد عزمه إطلاق جهد جديد وكبير من أجل إتمام المصالحة، وإنهاء الانقسام.وأشار الحساينة، إلى أن العلاقة ما بين حركته، وجمهورية مصر العربية، "عميقة واستراتيجية"، مُعربًا عن أمله بأن يتم استثمار تلك العلاقة من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.