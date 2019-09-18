شؤون فلسطينية

حماس تُعقب على إعدام جيش الاحتلال لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا

حماس تُعقب على إعدام جيش الاحتلال لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء،
تعقيباً على إعدام جيش الاحتلال لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كان كالتالي: 

إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم على حاجز قلنديا، والتي راح ضحيتها مواطنة فلسطينية، تعبر عن السادية الإجرامية لجيش الاحتلال في القتل، وإطلاق النار على الضعفاء والعزل.

نؤكد بأن ما قامت به قوات الاحتلال من قتل المواطنة بدم بارد أمام عدسات الكاميرات، وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاماً.

إن أبناء شعبنا البطل، سيواصلون طريقهم في الرد على جرائم الاحتلال، فخيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: ماضون في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن شريك سلام

"الخارجية": ماضون في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن شريك سلام

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية

&#34;الديمقراطية&#34;: نتائج انتخابات (كنيست) أكدت فشل الرهانات الهابطة

"الديمقراطية": نتائج انتخابات (كنيست) أكدت فشل الرهانات الهابطة

منصور: واشنطن شوّشت ضد (أونروا) لتقليص مدة تجديد ولايتها لسنة واحدة

منصور: واشنطن شوّشت ضد (أونروا) لتقليص مدة تجديد ولايتها لسنة واحدة

العالول: نتنياهو كرمز للعدوانية والعنصرية مُني بهزيمة وتراجع بالانتخابات

العالول: نتنياهو كرمز للعدوانية والعنصرية مُني بهزيمة وتراجع بالانتخابات

صائب عريقات يُعلّق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأولية

صائب عريقات يُعلّق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأولية

مهدي: نتبع أحدث البروتوكولات لتقديم العلاج لآلاف الأطفال وحديثي الولادة

مهدي: نتبع أحدث البروتوكولات لتقديم العلاج لآلاف الأطفال وحديثي الولادة

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء الداعية الكيالي

أخطاء الداعية الكيالي

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ماضون في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن شريك سلام

"الخارجية": ماضون في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن شريك سلام

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان

الصالح يدعو لاجتماع طارئ لوضع التدخلات اللازمة لحماية منطقة جبل الريسان

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع منظمة العمل الدولية التعاون في مجال الضمان والرعاية الاجتماعية

&#34;الديمقراطية&#34;: نتائج انتخابات (كنيست) أكدت فشل الرهانات الهابطة

"الديمقراطية": نتائج انتخابات (كنيست) أكدت فشل الرهانات الهابطة

مهدي: نتبع أحدث البروتوكولات لتقديم العلاج لآلاف الأطفال وحديثي الولادة

مهدي: نتبع أحدث البروتوكولات لتقديم العلاج لآلاف الأطفال وحديثي الولادة

أبو مرزوق: نتنياهو = غانتس

أبو مرزوق: نتنياهو = غانتس

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي قرية حجة في قلقيلية

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي قرية حجة في قلقيلية

الحساينة: المقاومة الفلسطينية فرضت على نتنياهو ضغوطات أمنية

الحساينة: المقاومة الفلسطينية فرضت على نتنياهو ضغوطات أمنية

منوعات

رنا الأبيض تخلع زوجها

رنا الأبيض تخلع زوجها

هل تزوج وائل كفوري من الاعلامية جيسيكا عازار؟

هل تزوج وائل كفوري من الاعلامية جيسيكا عازار؟

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ&#34;مايكل جاكسون&#34;

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ"مايكل جاكسون"

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل &#34;ألف ليلة وليلة&#34;

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل "ألف ليلة وليلة"

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل &#34;نور&#34;: لدي أدلة

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها &#34;سالم&#34;

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها "سالم"

عربي

مقتل تسعة مسلحين في تبادل إطلاق مع القوات المصرية شرق القاهرة

مقتل تسعة مسلحين في تبادل إطلاق مع القوات المصرية شرق القاهرة

الأمن اللبناني يُحبط هجوماً لـ (تنظيم الدولة)

الأمن اللبناني يُحبط هجوماً لـ (تنظيم الدولة)

&#34;السعودية&#34; تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس