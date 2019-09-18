حماس تُعقب على إعدام جيش الاحتلال لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا

تعقيباً على إعدام جيش الاحتلال لمواطنة فلسطينية على حاجز قلنديا، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كان كالتالي:



إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم على حاجز قلنديا، والتي راح ضحيتها مواطنة فلسطينية، تعبر عن السادية الإجرامية لجيش الاحتلال في القتل، وإطلاق النار على الضعفاء والعزل.



نؤكد بأن ما قامت به قوات الاحتلال من قتل المواطنة بدم بارد أمام عدسات الكاميرات، وتركها تنزف حتى الموت، هي سياسة جيش الاحتلال التي تعبر عن حقيقته في التلذذ على آهات شعبنا وجراحه منذ ما يزيد على 70 عاماً.



إن أبناء شعبنا البطل، سيواصلون طريقهم في الرد على جرائم الاحتلال، فخيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء،