بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس





وقالت الوزارة: إن السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس، للمتبقي من الحافلة الأولى، بالإضافة إلى الحافلتين، الثانية والثالثة من كشف (9/18)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.





وأشارت إلى أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر ليوم غدٍ الخميس، عبر معبر رفح البري.