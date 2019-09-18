شؤون فلسطينية

السفير ترشحاني يضع المسؤولين القيرغيز في صورة آخر التطورات بفلسطين

السفير ترشحاني يضع المسؤولين القيرغيز في صورة آخر التطورات بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية أوزبكستان وآسيا الوسطى محمد ترشحاني، خلال زيارة عمل رسمية إلى جمهورية قيرغيزيا استمرت 4 أيام، مع بعض المسؤولين القيرغيز لمتابعة الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين وجمهورية قيرغيزيا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، ومتابعة إنجاز مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما التقى السفير ترشحاني كلاً من: السيد غيرات عبد الرحمانوف، نائب وزير الخارجية، والسيد نورجيغت قاديروف، نائب وزير الثقافة والسياحة القيرغيزي، والسيد إركين تشيتشيبايف نائب وزير الصحة والسيد تورباي زولبوكاروف رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة والسيد كودايبيردي كاجيبيكوف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيدة إينديرا كودايبيرغينوفا رئيسة الأكاديمية الطبية الحكومية تحت اسم أخونبايف.

واستعرض السفير خلال لقاءاته الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في فلسطين، والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية خصوصاً بعد التصريحات الغير مسؤولة والإستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، مشيراً إلى المواقف العربية والإسلامية والدولية التي أدانت بشدة هذه التصريحات، وحالة الهيستيريا التي تجتاح مؤسسات دولة الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوسع عملية ضم وتكريس الاحتلال للمناطق الفلسطينية، والتي هي محاولة من طرفهم لفرض حقائق مزورة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدَّ السفير ترشحاني على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية، وأنَّ شعبنا المناضل يرفض كافة الحلول المؤقتة متوحداً خلف القيادة الشرعية له، وعلى رأسها الرئيس محمود عبَّاس وسوف يُسقِط بصموده وثباته كافة المشاريع والمؤامرات التي تحيكها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى يحصل شعبنا الفلسطيني على كافة حقوقه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدورهم، أكد المسؤولون القيرغيز على موقف حكومة بلادهم الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، وأن قيرغيزيا سوف تستمر في دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وإحلال السلام على مبدأ حل الدولتين، وعن طريق المفاوضات الطريق الوحيد لحل الأزمة في الشرق الأوسط .

من جهة أخرى، بحث ترشحاني مع المسؤولين القيرغيز سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي كلٌ حسب إختصاصه في كافة المجالات السياسية والثقافية والتعليمية والصحية ومتابعة إنجاز مشاريع الإتفاقيات بين البلدين، وعقد جولة أخرى للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والقيرغيزية.

وفي وقت لاحق، التقى سفير دولة فلسطين، باللجنة الفلسطينية المشرفة على شؤون الجالية، والطلبة الفلسطينيين الدارسين في قيرغيزيا، واستمع إلى مشاكلهم وناقش سبل حلها، وقام بشرح واسع ومفصل لكافة التطورات على الساحة الفلسطينية.

وعلى هامش الزيارة، التقى سفير دولة فلسطين، بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى جمهورية قيرغيزيا بكل من سفير المملكة العربية السعودية، ودولة قطر.

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