النائبة الشنطي تُدين جريمة إعدام الاحتلال لفتاة على حاجز قلنديا

النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتورة جميلة الشنطي

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رام الله - دنيا الوطن

دانت النائبة عن كتلة التغيير والإصلاح، الدكتورة جميلة الشنطي جريمة إعدام مواطنة فلسطينية على يد جنود الاحتلال على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن، مؤكدة أن ذلك جريمة صهيونية خطيرة، يعيشها أبناء شعبنا على حواجز الاحتلال، ويجب التصدي لها بقوة.



وقالت الشنطي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الاحتلال يقتل أبناء شعبنا بدم بارد على حواجز الاحتلال في شكل صارخ يكشف الإجرام الإسرائيلي على الحواجز التي تتحول لحواجز موت فوق الأراضي المحتلة".



وأكدت على ضرورة فضح جرائم القتل والإعدام التي يقوم بها الاحتلال ضد شعبنا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم مخالفة صارخة لكل المبادئ والقيم الإنسانية والشرائع والقوانين الدولية، ويجب العمل على ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.



في سياق آخر، دعت الشنطي شعبنا الفلسطيني ومقاومته لإسناد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال؛ لتفعيل قضيتهم ودعم صمودهم، وإنقاذ حياتهم، منددة بالممارسات اللا إنسانية التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال.



وقالت الشنطي: "رسالة نوجهها بكل حبنا وتقديرنا ودعواتنا لأسرانا في سجون الاحتلال، نحن معهم ونؤيدهم، قلوبنا تعتصر معهم وآلامنا تزيد وتشتد كلما يتألمون، ونعيش معهم لحظة بلحظة ويؤلمنا ألمهم".



وأشارت إلى خوض 140 أسيرًا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لعدم إزالة الاحتلال أجهزة التشويش المسرطنة، وسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يمارسها الاحتلال، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية.



وطالبت الشنطي بمشاركة شعبية واسعة، إسناداً للحركة الأسيرة في معركتها المتواصلة والمفتوحة، ضد إدارة سجون الاحتلال وأدواتها القمعية.