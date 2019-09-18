حماس: أيا كانت قيادة إسرائيل لن تكون أكثر مراوغة من نتنياهو





وتابع: سنواصل الضغط على الاحتلال عبر مسيرات العودة، حتى يتم إنهاء الحصار، وأيا كانت قيادة "الكيان" لن تكون أكثر مراوغة من نتنياهو.





وأكد المتحدث باسم حركة حماس: أن ما توصلنا إليه من إجراءات لكسر الحصار بين مجمل الفصائل والاحتلال عبر الوساطة المصرية والقطرية والأممية، لن يعنينا من يحكم في تل أبيب، سواءً نتنياهو أو غانتس.



وقال قاسم: التهديدات المتعلقة بعدوان إسرائيلي على غزة لن تخيفنا، وسنأخذها على محمل الجد، لأنه "عدو غادر ولا يخيف شعبنا، والمقاومة جاهزة لمواجهة هذا العدوان".

خاص دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) الـ 22.وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": نحن نقول في هذه الانتخابات، إن الجمهور في دولة الاحتلال، كان يختار بين الجهة المتطرفة والجهة الأكثر تطرفاً، ولم يكن هناك خلاف جوهري من ناحية قضيتنا الفلسطينية.وأضاف: جميع الأحزاب ترفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، كانت هذه الأحزاب تحرض على عدوان على غزة، وهناك شعب في غزة يقع تحت الحصار، ولن يعيش تحت هذا الحصار، ويجب أن ينتهي مرة واحدة وإلى الأبد.