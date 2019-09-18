شؤون فلسطينية

عضو بـ"القائمة المشتركة": انتصارنا رداً على نتنياهو وتحريضه وعدائيته الموجهة للعرب

عضو بـ"القائمة المشتركة": انتصارنا رداً على نتنياهو وتحريضه وعدائيته الموجهة للعرب
القائمة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مطانس شحادة، عضو القائمة المشتركة، أنه لغاية هذه اللحظة، بلغت مقاعد القائمة بعد انتخابات (كنيست) الـ 22، 12 مقعداً، ومن المرجح أن ترتفع إلى 13، حيث هناك صناديق لم تفتح في البلدات العربية.

وقال في تصريحات خاصة لقناة "دنيا الوطن": إنه لا توجد امتيازات لنا بالحصول على 13 مقعداً، ولكن سيكون لنا حصة في اللجان المختلفة. 

وشدّد على "أننا سنعمل على مصلحة الشعب الفلسطيني في أراضي عام 48، ونحن نقول إنه يجب إقامة دولة فلسطينية، بعاصمتها القدس، ومساواة شاملة وحوهرية داخل دولة إسرائيل".

وتابع: هناك شيء كثير سيميزنا بهذه المقاعد، ولكن نحن لسنا مرغوب به في المشهد السياسي الإسرائيلي، في حين أن هذا الانتصار، جاء رداً  على نتيناهو وتحريضه وعدائيته والتمييز الموجه للعرب.

وشدّد عضو القائمة العربية المشتركة على أنه "لا دخل لنا من قريب أو بعيد ولا علاقة لنا في ذلك، ونحن لسنا جزءاً من صناعة القرار ولا جزءاً من التحالف الحكومي، ولن نكون جزءاً من خطط سياسية وعسكرية ضد أبناء شعبنا، ونرفض أن نكون شبكة أمان لأي حكومة. 

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