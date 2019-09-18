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الأمن اللبناني يُحبط هجوماً لـ (تنظيم الدولة)

الأمن اللبناني يُحبط هجوماً لـ (تنظيم الدولة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، القبض على سوري ينتمي إلى (تنظيم الدولة) في جنوب لبنان، في عملية أمنية وقائية، استبقت تكليفه بأي عمل أمني لصالح التنظيم.

ولفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إلى أنه "في إطار عمليات الأمن الوقائي، والاستباقي لجهة متابعة نشاطات المسلحين، وبخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الدولة، تمكن فرع المعلومات التابع لقوى الأمن، من توقيف شخص ينتمي إلى تنظيم الدولة في منطقة حارة صيدا، جنوب لبنان، ويدعى: (ج. ب)، مواليد العام 1999، سوري الجنسية بالتحقيق معه اعترف أنه دخل بتاريخ 7/10/2017 إلى الأراضي اللبنانية برفقة شقيقه بطريقة غير شرعية، بعدما قاتل في صفوف تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي لمدة سنتين حتى أصيب، فتحول إلى العمل الإداري في التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت بيان قوى الأمن إلى أن الموقوف خبير في إعداد الأحزمة الناسفة واستخدامها، مشيراً إلى أن الموقوف تواصل منذ فترة قصيرة مع أحد كوادر التنظيم في سوريا عبر الإنترنت وأرسل له العديد من الصور والفيديوهات لمناطق وأشخاص كان يقوم بتصويرهم في لبنان، منها صورة لتجمع أشخاص في بيروت، وصورة لإحدى خيم توزيع الطعام في حارة صيدا، وشرح بأن الخيمة مخصصة لتوزيع الطعام بمناسبة ذكرى عاشوراء وأعلمه أن هذه الأماكن صيد ثمين، وأن استهدافها يحتاج إلى قنبلة يدوية فقط.

وأوضح البيان، أن الموقوف تداول مع أحد عناصر تنظيم الدولة في سوريا في موضوع شراء أسلحة حربية من لبنان، لكنه أوقف في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري قبل تكليفه بأي عمل أمني لصالح تنظيم الدولة من قبل الكادر في التنظيم في سوريا الذي كان يتواصل معه.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن الموقوف أحيل إلى القضاء المختص بناء على إشارته لإجراء المقتضى القانوني.

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