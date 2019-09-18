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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فتية من مناطق الضفة والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتيين الشقيقين محمد وسليمان كامل، بعد أن داهمت منزل ذويهما في البلدة، وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات، قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها، فيما التقطت صوراً لعدد من الفتية.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المُحرَر "إسلام يونس كوازبة" في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، وعاث بداخله خراباً.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "أبو رجب" في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، ومنزل عبد الحميد أبو جارور في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وقام بتفتيشه.

وفي القدس اعتقل الاحتلال الطفلين محمد عبيد (14 عاماً)، ومحمد خليل كليب (15 عاماً) من بلدة العيساوية.

وتم استهداف قوات الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بعبوات محلية الصنع "كواع".

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسيريْن الشقيقيْن أحمد وعلاء الهريمي في شارع الصف بمدينة بيت لحم، وعبثت بمحتوياته.

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