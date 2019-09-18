مباشر | انتخابات الكنيست.. حكومة يمينية والأغوار وغزة أول الملفات

عربي

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، قوله اليوم الأربعاء، إن السعودية قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومناطق أخرى.

وأشار المصدر إلى أن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية، بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وقال: إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عُمان والخليج العربي.

وأضاف، أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي، يأتي "لمساندة  الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وتعرض عدد من السفن التجارية الدولية لهجمات في الخليج هذا العام، في حوادث هزت تجارة السلع العالمية، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، التي تنفي هذه الاتهامات.

أخبار ذات صلة

الحكومة السعودية: إجراءات نتنياهو انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

الحكومة السعودية: إجراءات نتنياهو انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

السعودية تُقدم اليوم أدلة &#34;تورط إيران&#34; بهجوم (أرامكو)

السعودية تُقدم اليوم أدلة "تورط إيران" بهجوم (أرامكو)

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

مصر تطلق القمر الصناعي &#34;نارسيكوب-1&#34; من اليابان

مصر تطلق القمر الصناعي "نارسيكوب-1" من اليابان

شاهد: أحدهم صوّت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية

شاهد: أحدهم صوّت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية

الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي

الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس

انتصار &#34;تاريخي&#34; للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية

انتصار "تاريخي" للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية

خالد: نتائج الانتخابات في إسرائيل توفر فرصة ثمينة لإحباط (صفقة القرن)

خالد: نتائج الانتخابات في إسرائيل توفر فرصة ثمينة لإحباط (صفقة القرن)

وزارة العمل وجمعية الشبان المسيحية تبحثان آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل وجمعية الشبان المسيحية تبحثان آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

عيسى يُطالب باستراتيجية ترتكز على الثقافة والحوار لمواجهة التطرف

عيسى يُطالب باستراتيجية ترتكز على الثقافة والحوار لمواجهة التطرف

العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً

العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً

بأسلاك شائكة.. قوات الاحتلال تُغلق طريق &#34;الفرديس&#34; التاريخية شرق بيت لحم

بأسلاك شائكة.. قوات الاحتلال تُغلق طريق "الفرديس" التاريخية شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام

منوعات

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ&#34;مايكل جاكسون&#34;

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ"مايكل جاكسون"

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل &#34;ألف ليلة وليلة&#34;

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل "ألف ليلة وليلة"

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل &#34;نور&#34;: لدي أدلة

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها &#34;سالم&#34;

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها "سالم"

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

عربي

&#34;السعودية&#34; تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا