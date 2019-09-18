"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع، قوله اليوم الأربعاء، إن السعودية قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومناطق أخرى.



وأشار المصدر إلى أن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية، بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.



وقال: إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عُمان والخليج العربي.



وأضاف، أن انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي، يأتي "لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".



وتعرض عدد من السفن التجارية الدولية لهجمات في الخليج هذا العام، في حوادث هزت تجارة السلع العالمية، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، التي تنفي هذه الاتهامات.