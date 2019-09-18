أبو هولي يُوضح تطورات عقد اجتماع للدول المانحة لدعم (أونروا)

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن هناك أصواتاً تدعو للتأجيل لانتظار نتائج التحقيق في مزاعم الفساد المالي للوكالة، بسبب وجود عجز بـ 120 مليون دولار في ميزانيتها وقدرتها فقط على تغطية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، مشدداً على موقف القياد الداعي

لمحاسبة الفاسدين، وليس الوكالة كمؤسسة.



ودعا أبو هولي الدول التي تعهدت بتقديم الدعم المالي للوكالة للوفاء بالتزاماتها وتوسيع قاعدة مشاركتها المالية بدعم إضافي لموازنة تستمر ثلاث سنوات، لتجنب الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على الوكالة، وتقديم الحد الأدنى من خدمات الصحة والتعليم، مستهجناً اعتماد دول وازنة مثل سويسرا وهولندا

وبلجيكا تسريبات نتائج التحقيق في قضايا الفساد المالي للوكالة لتوقف دعمها وتعاقب شعبنا.





واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الولايات المتحدة وإسرائيل بتضخيم تسريبات بوجود فساد، فيما أثبت تقرير موبان الذي نشر حديثاً أن (أونروا) تتمتع بالنزاهة والكفاءة العزيمة.





يذكر، أن موبان شبكة تضم 18 دولة، مهمتها تقييم أداء المنظمات

متعددة الأطراف التي تقوم تلك الدول بتمويلها.

رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، عن أمله في عدم تأجيل اجتماع الدول المانحة لتقديم الدعم لوكالة (أونروا)، مؤكداً على أهمية عقد هذا الاجتماع.