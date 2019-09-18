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انتصار "تاريخي" للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية

انتصار "تاريخي" للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين، تراجع حزب (الليكود) إلى 30 مقعداً مقابل 33 لحزب (أزرق أبيض).

فيما ارتفعت مقاعد (القائمة العربية المشتركة) إلى 15 مقعداً، لتسجل بذلك عدداً غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية.

وأوردت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي في نتائج عيناتها الانتخابية، التي تعتبر نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية، أن القائمة المشتركة، التي تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، قد حققت 15 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الثلاثاء.

ويعتبر هذا العدد قفزة كبيرة للقائمة المشتركة، التي حصلت في انتخابات عام 2015 لأول مرة على 13 مقعداً بينما حصلت في الانتخابات الماضية على 10 مقاعد، والآن على 15 مقعداً لتصبح القوة البرلمانية الثالثة في إسرائيل.

وتشير كافة نتائج العينات الانتخابية إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو في الحصول على أغلبية من 61 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة، كما لم يحصل بيني غانتس رئيس تحالف (أزرق أبيض) على الأغلبية اللازمة، هو الآخر، مما يجعل حزب (إسرائيل بيتنو) بمثابة بيضة القبان في عملية تشكيل الحكومة.

وقال أيمن عودة، رئيس القائمة: إنه أجرى اتصالات مع رئيس تحالف (أبيض أزرق)، غانتس قبل الانتخابات، وأنه يتوقع أن يتم إجراء اتصالات مماثلة حالياً، وهو ما حدث بالفعل.

وقال الدكتور أحمد الطيبي، أحد اقطاب القائمة المشتركة، أن عهد نتنياهو قد ولى، وأنه يتطلع إلى عهد جديد، يتم فيه التعامل مع المواطنين العرب على قدم المساواة.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة للكنيست الثانية والعشرين بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

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