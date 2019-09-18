انفجار في مختبر روسي يحتوي على فيروسات الجدري والإيبولا والإيدز



ويقع المركز فى منطقة كولتسوفو بمدينة نوفوسيبيرسك فى سيبيريا، وكان مركزا لأبحاث تخص الحرب البيولوجية خلال الحقبة السوفياتية.



وأدى الانفجار إلى إصابة أحد العمال بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وسارعت السلطات الروسية بإرسال 13 سيارة إطفاء و38 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فتح التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.



وفيكتور هو أحد مكانين فى العالم، حيث يتم تخزين فيروس مرض الجدرى، والمكان الآخر هو المركز الأمريكى لمكافحة الأمراض فى أتلانتا.



رام الله - دنيا الوطنأدى انفجار بسبب أسطوانة الغاز إلى نشوب حريق فى مختبر روسى يضم فيروسات من بينها الجدرى والإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.وتقول روسيا إنه لا يوجد تهديد بعد انفجار إسطوانة غاز فى الطابق الخامس من المركز القومى الروسى للبحوث الفيروسية والتكنولوجيا الحيوية، المعروف باسم "فيكتور"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.