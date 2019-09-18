فرنسا تُقرر إرسال خبراء للتحقيق في الهجوم على منشأتي النفط في السعودية

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء: إنها سترسل خبراء إلى السعودية للمساعدة في التحقيقات في هجوم على منشأتي نفط بالمملكة، وفق ما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.



وقال قصر الإليزيه: إن ماكرون ندد بقوة بالهجوم، وأكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.



وجاء في بيان القصر: "رداً على طلب من السعودية، أكد الرئيس ماكرون لولي العهد، أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات، تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات".



ونقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسيين، بعد أن أجرى مبعوث لماكرون محادثات في السعودية: إن الهجوم الذي أوقف نصف إنتاج المملكة من النفط، قد يضر بالدبلوماسية الفرنسية الرامية إلى تجنب نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

رام الله - دنيا الوطن