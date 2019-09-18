روحاني: السعودية والإمارات بدأتا الحرب باليمن بدعمٍ من أمريكا وإسرائيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسين روحاني: إن السعودية والإمارات بدعم من أمريكا وإسرائيل، هما من بدأتا الحرب في اليمن، ودمرتاها.



وأضاف في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام عربية: أن اليمنيين لم يستهدفوا المستشفيات والمدارس والأسواق، وإنما استهدفوا منشأة صناعية لتحذير السعودية.



وتابع: "لا نريد صراعاً في المنطقة، لكن يجب التساؤل عمن بدأ الحرب في اليمن"، مشيراً إلى أن الحوثيين، هاجموا المنشآت النفطية السعودية على سبيل الإنذار.