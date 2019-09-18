أول تعليق من السلطة الفلسطينية على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

علّقت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لـ (كنيست) 22 التي أجريت أمس الثلاثاء.



وقالت على لسان رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ: "بعد النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، نؤكد على موقفنا الثابت بأنها شأن داخلي إسرائيلي".



وأضاف: "نبحث عن شريك حقيقي للسلام، ينهي الاحتلال، ويؤمن بحل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".









وأظهرت نتائج غير نهائية وغير رسمية لانتخابات (كنيست) الـ22، بناءً على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، حصول كل من حزبي (الليكود) و(كاحول-لافان) على 32 مقعداً لكل منهما، فيما حصلت (القائمة المشتركة) على 12 مقعداً، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات، بحسب معطيات غير رسمية، كما نقل موقع (عرب 48).

وأظهرت نتائج غير نهائية وغير رسمية لانتخابات (كنيست) الـ22، بناءً على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، حصول كل من حزبي (الليكود) و(كاحول-لافان) على 32 مقعداً لكل منهما، فيما حصلت (القائمة المشتركة) على 12 مقعداً، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات، بحسب معطيات غير رسمية، كما نقل موقع (عرب 48).

رام الله - دنيا الوطن