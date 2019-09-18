مباشر | انتخابات الكنيست.. حكومة يمينية والأغوار وغزة أول الملفات

عربي

الحكومة السعودية: إجراءات نتنياهو انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة

الحكومة السعودية: إجراءات نتنياهو انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها ورفضها القاطع، لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، واعتبرته إجراء باطلاً جملة وتفصيلاً، وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، إن هذا الإجراء انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلع خادم الحرمين، مجلس الوزراء على الاتصال الهاتفي، الذي أجراه برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وما تم خلاله من تأكيد إدانة المملكة، ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة المملكة، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان.

كما نوه البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام الدورة العادية الـ 152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان، ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

&#34;السعودية&#34; تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

السعودية تُقدم اليوم أدلة &#34;تورط إيران&#34; بهجوم (أرامكو)

السعودية تُقدم اليوم أدلة "تورط إيران" بهجوم (أرامكو)

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

مصر تطلق القمر الصناعي &#34;نارسيكوب-1&#34; من اليابان

مصر تطلق القمر الصناعي "نارسيكوب-1" من اليابان

شاهد: أحدهم صوّت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية

شاهد: أحدهم صوّت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية

الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي

الكشف عن معلومات لأول مرة حول محاولة اغتيال السيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 4 فتية في الضفة والقدس

انتصار &#34;تاريخي&#34; للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية

انتصار "تاريخي" للقائمة العربية المشتركة بالانتخابات الإسرائيلية

خالد: نتائج الانتخابات في إسرائيل توفر فرصة ثمينة لإحباط (صفقة القرن)

خالد: نتائج الانتخابات في إسرائيل توفر فرصة ثمينة لإحباط (صفقة القرن)

وزارة العمل وجمعية الشبان المسيحية تبحثان آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل وجمعية الشبان المسيحية تبحثان آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

عيسى يُطالب باستراتيجية ترتكز على الثقافة والحوار لمواجهة التطرف

عيسى يُطالب باستراتيجية ترتكز على الثقافة والحوار لمواجهة التطرف

العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً

العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً

بأسلاك شائكة.. قوات الاحتلال تُغلق طريق &#34;الفرديس&#34; التاريخية شرق بيت لحم

بأسلاك شائكة.. قوات الاحتلال تُغلق طريق "الفرديس" التاريخية شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام

منوعات

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ&#34;مايكل جاكسون&#34;

رداً على ملابسه عارية الصدر.. محمد رمضان يُشبه نفسه بـ"مايكل جاكسون"

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

نبيلة عبيد هددت يوسف شاهين بالقتل بسبب فيلم

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل &#34;ألف ليلة وليلة&#34;

فيديو نادر.. بليغ حمدي يحكي سبب عصبية أم كلثوم بحفل "ألف ليلة وليلة"

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل &#34;نور&#34;: لدي أدلة

طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

أمل عرفة تعلق على أزمة نسرين طافش.. ماذا قالت؟

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها &#34;سالم&#34;

كيم كارداشيان تنتقد شقيقتها كيندال جينر بسبب تسمية ابنها "سالم"

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

ريهام سعيد تتعرض لموجة هجوم جديدة بسبب صورة

&#34;مش بالسن&#34;.. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

"مش بالسن".. نجمات تجاوزن الـ50 تنافسن على أجمل إطلالة في صيف 2019

عربي

&#34;السعودية&#34; تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"السعودية" تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شرط أمريكي يمنع السعودية من امتلاك قنبلة نووية

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا

شاهد: الملك عبد الله يزور إحدى المصالح الحكومية الأردنية مُتخفيًا