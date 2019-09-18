قبل نيويورك.. الرئيس عباس يبدأ زيارة مُهمة للنرويج غداً

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يبدأ الرئيس محمود عباس، غداً الخميس، زيارة رسمية، تستمر ثلاثة أيام، للنرويج، يلتقي خلالها وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء، وولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك، يعقبها زيارة إلى البرلمان النرويجي.







وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي: إن الزيارة مهمة وتاريخية، مشيراً إلى أنها تأتي لشكر النرويج ملكاً وحكومة وشعباً على مواقفهم السياسية، ودعمهم المستمر من خلال اجتماعات الدول المانحة لوكالة (أونروا).



هذا، ويتوجه الرئيس محمود عباس إلى نيويورك المحطة الثانية بعد النرويج؛ للمشاركة في افتتاح الجمعية العامة، ظهر السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسيلقي كلمة مهمة.







وقال الخالدي: إن العمل جار الآن بشكل حثيث لاستصدار بيانات ومواقف وخطط عمل واضحة من جميع دول أوروبا والعالم لرفض تصريحات نتنياهو غير الشرعية، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الخطوات لإحباطها.

وأكد الخالدي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، على دور النرويج، بصفتها من أهم المانحين، والتي تقدم الدعم الكافي في شتى المجالات لوكالة (أونروا) ودورها الكبير كونها تترأس مجموعة المانحين، والتي ستنعقد يوم 26 المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء.وأشار الخالدي إلى أن الزيارة ستبدأ بمؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء، ولقاءات عديدة مهمة مع البرلمان ووزيرة الخارجية، ومع جميع الأحزاب في هذا البلد الصديق.وأوضح الخالدي، أن هناك فرصة للتشاور مع عدد كبير من دول العالم، بهدف تمكين جبهة القضية الفلسطينية، وأن تكون حاضرة بشكل أكبر على الساحة الدولية، وصولاً لإنهاء الاحتلال من الأرض الفلسطينية.