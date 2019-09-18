شاهد: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فتاة فلسطينية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليها، صباح اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا شمال القدس.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فتاة فلسطينية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليها، صباح اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا شمال القدس.
وزعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن الفتاة الفلسطينية، كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين عند الحاجز.
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