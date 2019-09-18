شاهد: استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا





وزعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن الفتاة الفلسطينية، كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود الإسرائيليين عند الحاجز.

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فتاة فلسطينية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليها، صباح اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا شمال القدس.