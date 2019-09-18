الجيش الليبي يُعلن تدمير ثلاث طائرات مسيرة في طرابلس

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش خلال تصريح صحفي في وقت سابق لوكالة (سبوتنيك): "إن محاور القتال في العاصمة طرابلس، شهدت الجمعة الماضي، اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي، وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز الجيش الليبي".



يذكر، أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل جماعات مسلحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تدمير ثلاث طائرات مسيرة خلال غارات جوية على مواقع في العاصمة طرابلس.وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي: "إن القوة الضاربة الجوية لقواتنا المسلحة، تدمر عدد ثلاث طائرات مسيّرة تركية، وتستهدف معسكراً للجماعات بمنطقة تاجوراء"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنيك الروسية).