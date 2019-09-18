العمل الزراعي بغزة ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً





ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع (تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية) الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي، وإن استصلاح 24 دونماً زراعياً، والذي استفاد منه 12 مزارعاً، يأتي كمرحلة ثانية بعد استصلاح 26 دونماً شرق جباليا.





ومن المتوقع، وحسب مكونات أنشطة مشروع (تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية) أن يقوم العمل الزراعي بتأهيل عدة آبار وتزويدها بالطاقة الشمسية، وتأهيل برك تجميع مياه، بالإضافة إلى تأهيل دفيئات زراعية، وتزويد مزارع الدجاج بأنظمة الطاقة الشمسية.





وتأتي هذه النشاطات الدائمة والمنفذة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي؛ لتعزيز صمود هؤلاء المزارعين، الذين يعانون بشكل يومي من تباعيات مواقع أراضيهم التي تتعرض للتدمير والانتهاك بشكل مستمر.



رام الله - دنيا الوطنقام اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، بإعادة تأهيل واستصلاح 24 دونماً زراعياً للممزارعين المتضررين في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس، والتي تمثلت في تمديد شبكات ري جديدة، وزراعة أشتال من الخضراوات المتنوعة، بالإضافة إلى زراعة أشجار زيتون، وتركيب سياج حماية لهذه الأراضي.