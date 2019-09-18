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دولي

نائبة أمريكية مسلمة تُحذر من حرب لا نهاية لها مع إيران

نائبة أمريكية مسلمة تُحذر من حرب لا نهاية لها مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
علقت النائبة الأمريكية المسلمة، إلهان عمر، على احتمال توجيه بلادها ضربة ضد إيران، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر لا يحق دستورياً.

وقالت عمر في حوار مع شبكة (CNN): "لا يحق دستورياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو وزير خارجيته مايك بومبيو أو السعودية، دفع الولايات المتحدة للدخول في هذه الحرب".

ولفتت عمر، وهي نائبة مسلمة من أصول صومالية إلى أن الكونغرس له الحق الدستوري لإعلان الحرب، الرئيس لا يملك ذلك، ووزير الخارجية لا يملك هذا الحق، وبالطبع المملكة العربية السعودية، لا تملك هذا الحق.

وشددت عمر في هذا السياق، قائلة: "علينا التأكد من أن الشعب الأمريكي يفهم أن هذه الإدارة التي تكذب بشأن خارطة أحوال جوية، أو حجم الحضور، لا يمكن الوثوق بها لتقديم المعلومات الكاملة التي نحتاجها، لنتمكن من اتخاذ قرار، ما إذا توجب الدخول في حرب أو لا مع إيران".

وأضافت: "نحن لسنا في موضع يتيح لنا التفكير بحرب لا نهاية لها، وأنا آمل حقاً بأن زملائي في الكونغرس، سيضغطون على هذه الإدارة لاتخاذ خطوة إلى الوراء، والتفكير بكيف يمكننا استخدام الدبلوماسية لنزع التصعيد في هذا الوضع".

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