خلال 48 ساعة.. البنتاغون يستعد لكشف أدلة بشأن هجوم (أرامكو)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تُعد تقريراً عن الهجوم، الذي استهدف معملي شركة (أرامكو) السعودية، السبت الماضي.



وقال المسؤول في تصريحات لوكالة (بلومبرغ): "إن وزارة الدفاع الأميركية، تستعد لنشر التقرير في غضون 48 ساعة".



ولم يؤكد المسؤول أو ينفي التقارير الإخبارية الأميركية التي تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أكثر من 20 طائرة من دون طيار وصواريخ كروز من جنوبي إيران.



وأكد أن الخبراء الأميركيين، يجرون تحقيقات مكثفة بحثاً عن أدلة، ويراجعون المعلومات الاستخبارية مثل مسارات الرادات في المنطقة.



وتعمل وكالة الاستخبارات الخاصة بالبنتاغون على رفع الحظر على معلومات سرية في هذا الإطار.



وسمح للمشرعين في الكونغرس الأميركي بمشاهدة وثيقة استخبارية من صفحات، قال عنها السيناتور رون جونسون، إنها أكدت أن إيران مسؤولة عن الهجوم بنسبة 100%.



وأضاف جونسون: "يعتقد أن إيران مسؤولة عن استهداف منشأتي (أرامكو)، لكن يتعين التأكد بصورة كاملة، وبعد ذلك نتخذ الإجراء الذي يمكن القيام به".



وكانت جماعات الحوثي تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة (أرامكو) السعودية بطائرات مسيرة السبت، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.



وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: "إن الجيش الأميركي مستعد، بعد الاعتداءات التي طالت أرامكو"، موضحاً أن الاستخبارات الأميركية تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة بالهجوم.



وأضاف بنس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توجه إلى السعودية على خلفية تلك الهجمات، علماً أن الأخير أكد أن "طهران تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية".