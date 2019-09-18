دولي

ليبرمان: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمة حزبي

ليبرمان: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمة حزبي
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قدم حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، شكوى إلى مقر السايبر الوطني، ادعى فيها أن دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمته.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حزب (إسرائيل بيتنا)، بزعامة أفيغدور ليبرمان، قد توجه إلى مقر السايبر الوطني للشكوى ضد محاولة اختراق أنظمة الحزب من قبل إندونيسيا.

وأوردت الصحيفة، أنه رغم فشل محاولة اختراق أنظمة الحزب، وعدم تسببها بأي ضرر، لكنه توجه بشكوى لهذا الغرض.

ونقلت عن أحد التقنيين العاملين مع الحزب، أن "الحديث يدور عن محاولة لمنع تقديم الخدمات"، وبرأيه "هناك إمكانية أن الهجوم جاء من خارج إسرائيل، لكن هناك إمكانية أنه نفذ من قبل شخص يستخدم VPN مزيف".

وأكدت الصحيفة، أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هذا الحزب شكوى إلى مقر السايبر، تتعلق بهجمات إلكترونية، حيث قام أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي بتقديم شكوى إلى رئيس مقر السايبر، مطالباً إياه باتخاذ خطوات سريعة ضد إمكانية حدوث هجوم سايبر.

وناشد ليبرمان رئيس مقر السايبر باتخاذ خطوات سريعة ضد إمكانية حدوث هجوم سايبر قبل أيام من الانتخابات، وحتى في يوم الانتخابات نفسه، ضد حزبه.

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