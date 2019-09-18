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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام

الاحتلال يعتقل فتييْن في سلواد ويُداهم منازل في دير نظام
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتيين من بلدة سلواد شرق رام الله.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتيين محمد كامل، وسليمان كامل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في البلدة، وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها، فيما التقطت صوراً لعدد من الفتية.

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