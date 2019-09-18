شاهد: لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على فتاة فلسطينيية، عند حاجز قلنديا، جنوب مدينة رام الله.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على فتاة فلسطينيية، عند حاجز قلنديا، جنوب مدينة رام الله.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد زعمت بأن الفتاة الفلسطينية، كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا، إلا أنهم أطلقوا النار عليها، وأصابوها في القدم.
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