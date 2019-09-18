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شؤون فلسطينية

فجراً.. مصرع أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل

فجراً.. مصرع أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير في الخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة مواطنين، مصرعهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون، في حادث سير وقع فجر اليوم الأربعاء، على الطريق الالتفافي شرقي مدينة الخليل.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن المواطنين المتوفين هم: ناجي جميل رشدي مناصرة (19 عاماً)، وأمير محمد رشدي مناصرة (19 عاماً)، وعبدالله عطا محمد مناصرة (19 عاماً)، وأحمد محمد رشدي مناصرة (14 عاماً)، لافتا إلى أن جميعهم من سكان بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأشار ارزيقات، إلى أن الحادث، أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وصفت بالحرجة.

وقال ارزيقات: "إن الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء، في منطقة بيت عنون شرق مدينة الخليل، بين مركبة من نوع (اودي) وأخرى من نوع (بيجو)، نتج عن الحادث وفاة سائق البيجو وثلاثة مسافرين بداخلها، وأصيب ثلاثة اخرون بإصابات وصفت بالحرجة".

وأضاف: "إن خبراء الحوادث بشرطة المرور، باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات".

وناشد ارزيقات كافة السائقين، بضرورة الالتزام بالسرعة المسموحة قانوناً، وظروف الطريق وكافة قوانين السير.

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