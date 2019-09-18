النتائج الأولية لانتخابات (كنيست): نتنياهو وغانتس لن يستطيعا تشكيل حكومة وإنجاز كبير لـ(القائمة المشتركة)

القائمة المشتركة في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن (القائمة العربية المشتركة) في إسرائيل، حققت إنجازاً كبيراً في انتخابات (كنيست) الـ22، بـ15 مقعداً بحسب النتائج الاولية لـ(القناة 13).



كما أفادت (القناة 15) المتلفزة، أن (القائمة المشتركة) ستحصل بحسب النتائج الأولية للانتخابات على 15 مقعداً، مما يشكل ارتفاعا بأربعة مقاعد عن الانتخابات السابقة.



وتشير كافة العينات، إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الحصول على أغلبية الـ 61 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة، كما لم يحصل بيني غانتس، رئيس حزب (كاحول لافان) على الأغلبية اللازمة مما يجعل حزب ليبرمان (إسرائيل بيتنا)، بيضة القبان في عملية التشكيل.



وتشير النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) الـ22 وفق تحديث عينات قناة (كان) إلى تقدم (أزرق أبيض) بـ 32 مقعداً و(الليكود) بـ31 مقعداً والقائمة العربية 13 مقعداً فيما كتلة (اليسار وسط) 56 مقعداً وكتلة (اليمين) 55 مقعداً، (إسرائيل بيتنا) تسعة مقاعد.