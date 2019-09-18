غانتس: شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية





وأشار في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مشيرا إلى أنه يجب انتظار النتائج الحقيقية، مؤكداً أن نتنياهو لم يفلح في الفوز بالانتخابات، وأن حزب (كاحول لافان) أثبت أنه حزب فعّال وأنه سيبقى لأمد طويل.





وأضاف: أن المواطنين الإسرائيليين يقولون لا للتحريض ونعم للوحدة لا للفساد ونعم لطهارة الذيل ونعم لإسرائيل الديمقراطية، وفق تعبيره.



واعتبر غانتس أن اليوم تبدأ الرحلة لإصلاح المجتمع الإسرائيلي وأن ما يقلقه ليس التحديات الأمنية الكبيرة، وإنما الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي والتي يجب ردمها.





وتابع: أنه بدأ باتصالات مع حزبي (العمل غيشر) و(المعسكر الديمقراطي)، وليبرمان وأنه ينوي التحدث مع كافة التيارات.



وأكد غانتس أنه يسعى إلى تشكبل حكومة وحدة وطنية، ووضع حدة للانشقاق والاتجاه نحو المصالحة، ومجتمع إسرائيلي عادل وسليم وجلب السلام لمواطني الدولة جميعاً، وفق تعبيره.



من جهة أخرى، قالت (مكان): إن غانتس اتصل مع رئيس (القائمة المشتركة)، أيمن عودة واتفق معه على الاجتماع لمواصلة الاتصالات.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (كاحول لافان) في إسرائيل، بيني غانتس: إن حزبه أفلح في إنجاز مهمته ليصبح أكبر حزب في إسرائيل بحسب النتائج الحالية.