أول تعليق من نتنياهو بعد خسارته في انتخابات (كنيست) وفق النتائج الأولية



وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه يسعى إلى تشكيل حكومة مع كل "تيار صهيوني في البلاد" وأنه يتفاوض مع أحزاب اليمين من أجل تشكيل حكومة كهذه.



وأضاف نتنياهو: أن "دولة إسرائيل تقف أمام فرص كبيرة وتواجه تحديات جمة أمنية من جانب إيران وأن خطة ترامب التي ستطرح قريباً ستشكل نقطة تحول تاريخية"، وفق تعبيره.



وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يجب تشكيل حكومة قوية لتقوم بـ"حماية الدولة كدولة الشعب اليهودي" ولا يمكن لهذه الحكومة أن تعتمد على الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل إذ أنها ستقوم بحماية الدولة، وفق تعبيره.



وتشير النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) الـ22 وفق تحديث عينات قناة (كان) إلى تقدم (أزرق أبيض) بـ 32 مقعداً و(الليكود) بـ31 مقعداً والقائمة العربية 13 مقعداً فيما كتلة (اليسار وسط) 56 مقعداً وكتلة (اليمين) 55 مقعداً، (إسرائيل بيتنا) تسعة مقاعد.



رام الله - دنيا الوطنألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو خطاباً أمام حشد من أنصار حزبه فجر اليوم الأربعاء، بعد خسارته لانتخابات (كنيست) الـ22 وفق النتائج الأولية.