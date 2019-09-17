أبو العردات: نتابع قضية تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية

فتحي أبو العردات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، أن قرار وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب، القاضي بالسماح بـ"تسجيل" الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر.



وأوضح أبو العردات، أن سبب عدم تسجيل الطلاب الفلسطينيين في بعض المدارس الرسمية في مدينة صيدا يعود إلى الأعداد المتزايدة للطلاب الفلسطينيين الراغبين في التسجيل بهذه المدارس، وأنه يتابع هذا القضية مع الوزير شهيب ومع النائب عن صيدا بهية الحريري ليصار إلى إيجاد حل لهذه القضية.



وأكد ابو العردات أن الوزير شهيب قد أعطى توجيهاته للمدارس الرسمية بـ"تمديد" فترة التسجيل حتى أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019.