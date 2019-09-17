دولي

نتائج أولية: غانتس يتفوق على نتنياهو في الانتخابات

نتائج أولية: غانتس يتفوق على نتنياهو في الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلي، بعض النتائج الأولية لانتخابات الكنيست والتي يتنافس عليها الأحزاب، خاصة حزبي الليكود وأزرق أبيض.

وقالت القناة 13: إن حزب الليكود، حصل على 32 مقعدًا، ومنافسه حزب أزرق أبيض، حصل على 32 مقعدًا، بينما القائمة العربية المشتركة حصلت على 12 مقعدًا.

ووفق القناة، فقد استطاع أفيغدور ليبرمان، أن يرفع من أصواته وحصل حزب إسرائيل بيتنا 10 مقاعد، بينما حزب شاس على 9، أما يهدوت هتوراة فحصل على 8 مقاعد.

إلى ذلك، أظهرت عينة القناة 12 أن حزب أزرق أبيض تحصل على 34 مقعدًا، معلنة فوز بيني غانتس، أما الليكود فحصلوا على 33، والقائمة المشتركة العربية حصلت على 11.

أما عينة نتائج قناة كان، فقد  حصل أزرق أبيض على 33 مقعدًا، والليكود حصلوا على 31، أما القائمة العربية حصلت على 13 مقعدًا، وحزب شاس فاز بـ 9 مقاعد، وإسرائيل بيتنا حصل على 8 مقاعد، بينما يهودت هتوراة حصل على 8 مقاعد.

إلى ذلك، حصل اليمين الموحد على 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي على 6، وكذلك حزب العمل حصل على 6 مقاعد.

وأوضحت أنه بذلك، فإن تكتل اليسار بزعامة غانتس جمّع 58 مقعدًا، بينما تكتل اليمين بزعامة نتنياهو حصل على 54 مقعدًا.

يتبع.. 

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