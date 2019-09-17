موقع إسرائيلي: نتنياهو فشل في الوصول إلى 61 مقعدًا بانتخابات الكنيست

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أن نسبة التصويت العامة بلغت عند الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء حوالي 63.7%.



وعند الساعة السادسة مساء 53.5%، بينما بلغت النسبة عند الساعة الرابعة عصرًا، 44.3%، وهي أعلى بـ 1.5% عن نظيرتها في الانتخابات الأخيرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.



وقبيل اغلاق الصناديق، غرّد بيني غانتس عبر (تويتر)، وقال: "هناك فرصة أخرى للفوز، اذهبوا للتصويت لأزرق أبيض الآن، أنتم الذين لا يزال بإمكانكم تقرير مصير إسرائيل".



موقع (تيك ديبكا)، قال: إن النتائج الأولية لتحليل قاعدة بيانات التصويت أظهرت فشل نتنياهو وحزب الليكود في الوصول إلى الرقم الذهبي 61 مقعدًا، وهى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.



وأكد موقع (سروجيم) أن نسب التصويت منخفضة في كبرى مستوطنات الضفة الغربية، ففي مستوطنة إفرات بغوش عتصيون بلغت نسبة التصويت 50% فقط، في بركان47%، في معاليه أدوميم 50%، في كريات أربع 55%، وهذا يعتبر انخفاض بنسبة 5% مقارنة مع الإنتخابات الأخيرة التي أجريت قبل أشهر فقط.



إلى ذلك، وعد الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين الإسرائيليين بألا يتم الذهاب لعقد انتخابات الكنيست للمرة الثالثة، قائلا: "سأبذل قصارى جهدي للحصول على حكومة منتخبة في إسرائيل خلال أقرب وقت ممكن، وتجنب عملية انتخابية أخرى".