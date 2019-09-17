شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: غانتس يُصِر على التمسك بتاريخه المظلم كرئيس لأركان أكبر منظمة إرهابية

قيادي بفتح: غانتس يُصِر على التمسك بتاريخه المظلم كرئيس لأركان أكبر منظمة إرهابية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، إن زعيم حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، يُصِر على التمسّك بتاريخه المظلم كرئيسٍ لأركان أكبر منظمةٍ إرهابيةٍ في العالم، تُسمي نفسها كذباً "جيش الدفاع الإسرائيلي". 

وأضاف الجاغوب: "خرج علينا في خضمّ الرّعب الذي يتملّكهُ وهو يخوض انتخاباتٍ لن يفوز فيها أحدٌ بتصريحات صبيانيّةٍ لا تنمُّ سوى عن قِصَرِ النظرِ وفقدانِ المؤهلات؛ ليقودَ حكومةً تنقذُ الناخبَ الإسرائيليّ قبل غيرهِ من الخطرِ الذي يزرعهُ غانتس
وأمثالهُ عندما يتحدثون بهذه الصّفاقةِ عن الرئيسِ الفلسطينيّ وعن حركةِ فتح".

وتايع: "بالمناسبة نقول له: إن فتح ورئيس فلسطين لا ينتظرون شهادات حسن سلوكٍ من جنرالٍ يداه ملطختان بدماء أبناء شعبنا الأبرياء، وإن دلّت هذا التصريحات على شئ فإنما هي تأكيدٌ على عدم وجود خيارٍ جدي أمام الناخب الإسرائيلي".

وأكد الجاغوب، أن لا غانتس ولا نتنياهو يمتلكان المؤهلات الأخلاقيةِ ولا القدرةَ السياسية ليُحدثا تغييراً حقيقياً ينقذُ المنطقة وشعوبَها من الخطر الدّاهم الذي تدفعها باتجاهه سياسات الطبقةِ الحاكمةِ في دولةِ الاستيطان والإحتلال والإرهاب، وليست تصريحاته سوى تأكيدٍ على ذلك.

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